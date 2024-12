O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) promoveu uma Masterclass sobre Anestesia para Cirurgia Robótica, a segunda do género a ser realizada no nosso país. A primeira aconteceu em 2022, num hospital privado, o que faz do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o primeiro Hospital público do país a promover uma formação nesta área.

Esta ação de formação contínua, desenvolvida em dois dias, 6 e 7 de dezembro, teve por objetivo preparar os profissionais de saúde do SESARAM para a cirurgia robótica de acordo com a realidade regional.

O curso contemplou treino com simulação de alta fidelidade no Centro de Simulação Clínica da Madeira e na própria sala de cirúrgica robótica, onde está montado o Robot Cirúrgico recentemente adquirido pelo SESARAM.

A Masterclass foi coordenada pelo especialista em Anestesiologia Miguel Gusmão, tendo por coordenadora local Ana Isabel Pereira, anestesista responsável pela área de anestesia da cirurgia robótica. O painel de formadores foi ainda composto pelos médicos Ricardo Pereira e Rodrigo Ferreira e pela enfermeira Catarina Pereira.