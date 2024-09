O Serviço de Saúde da Região reagiu, há instantes, a um comunicado divulgado pelo JPP, no qual o partido denunciava a falta de medicamentos para doentes oncológicos.

Também através de um comunicado, o SESARAM diz que os medicamentos em causa estão em falta devido a uma rutura nacional, pelo que “não é uma falta específica do Hospital Dr. Nélio Mendonça”.

“No Formulário Hospitalar de Medicamentos constam 2900 produtos farmacêuticos. No dia de hoje, 4 de setembro, entrou um dos medicamentos que estava em falta, cuja entrega foi afetada por condicionalismos no aeroporto. Não obstante, aguarda ainda, o SESARAM, a receção de dois medicamentos, que devido ao aumento do consumo e a ruturas nacionais, estão a ser rateados e distribuídos pelos hospitais do país”, pode ler-se na nota enviada pelo SESARAM às redações.

“A falta de medicamentos citada pelo JPP, não é uma falta específica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Os medicamentos em causa, estão em falta devido a rutura nacional”, esclarece.

O SESARAM “lamenta e condena o comportamento alarmista e o aproveitamento político desta situação que é alheia à instituição”.

A mesma fonte garante que “o Serviço Regional de Saúde, perante as situações de rutura de fármacos, sempre que possível, aciona alternativas em articulação com o médico assistente”.

“Recordamos que o Serviço Regional de Saúde mantém um forte investimento na área do medicamento. Só no Serviço Regional de Saúde o investimento em medicamentos oncológicos, cresceu 256,76%. Em 2015 era de 6 285 046€ e em 2023 foi de 22 422 386€. No global, são despendidos anualmente mais de 90 milhões de euros em medicamentos, através do SESARAM, EPERAM e, em comparticipações através do IASAÚDE”, pode ler-se.

A terminar, a nota adianta que “mais uma vez o JPP induz em erro a população da Madeira e isto é de lamentar profundamente”.