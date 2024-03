O Serviço Regional de Saúde criou, em março de 2023, a Unidade de Hospitalização Domiciliária. Este modelo de prestação de cuidados afigura-se, como uma alternativa ao internamento hospitalar, proporcionando uma assistência contínua aos utentes que cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos necessários para a sua hospitalização domiciliária.

Esta unidade, assegura aos utentes a prestação de cuidados de saúde com segurança clínica e qualidade, no conforto do lar e com a família.

A Unidade de Hospitalização Domiciliária tem na sua coordenação, a médica internista Maria da Luz Brazão e a enfermeira gestora, Cátia Figueira, e conta, com uma equipa de profissionais de saúde multidisciplinares e especializados, que acompanharam ao longo deste primeiro ano de atividade cerca de 200 utentes.