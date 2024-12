Decorreu, esta manhã, a inauguração do Gabinete Europa em Machico, um espaço destinado a aproximar, através do deputado madeirense eleito pelo PS, a União Europeia da população madeirense. Durante a cerimónia, Sérgio Gonçalves destacou as prioridades do seu trabalho em Bruxelas, afirmando que este espaço será um símbolo do mandato que exercerá no Parlamento Europeu.

Afirmando-se como conhecedor da realidade da Região, Sérgio Gonçalves disse, desde que foi eleito, escolheu pastas com impacto e relevância para a Madeira, de forma a responder às especificidades concretas que influenciam o dia-a-dia dos madeirenses, prometendo fazê-lo “com proximidade às pessoas e instituições e de forma apartidária, colocando o interesse da Madeira e dos madeirenses em primeiro lugar”.

“Neste particular, há um tema que me preocupa especialmente, que tem a ver com a política de coesão e determinadas linhas de pensamento que defendem a sua centralização, materializando-se em planos nacionais, discutidos e negociados no plano nacional e europeu”, criticou. Esclareceu, mais uma vez, que defende “um modelo descentralizado que permita às regiões participar no processo de decisão, respeitando o princípio da subsidiariedade que está subjacente ao espírito da política de coesão desde o seu início e que não pode ser subvertido de forma alguma”.

O espaço agora inaugurado, localizado no Forte da Nossa Senhora em Machico, passa a estar aberto ao público e será uma centralidade para os vários eventos e projetos que o eurodeputado madeirense pretende promover junto da população da Madeira. Para além disso, o único representante regional em Bruxelas promete marcar presença regularmente com “diversas iniciativas ao longo dos próximos cinco anos, em todos os concelhos da Região sem exceção, incluindo o Porto Santo”.

Na opinião de Sérgio Gonçalves, a União Europeia atravessa atualmente desafios acrescidos face às crises económicas, sociais e geopolíticas, sendo necessário que a Europa se mantenha unida e coesa para ultrapassar este “momento particularmente difícil, para assegurar a continuidade das conquistas do projeto europeu”.

Por isso mesmo, considerou ser necessário voltar a credibilizar a política, tarefa “que não compete apenas aos políticos, mas também a todos os que têm como obrigação escrutinar e informar”, pedindo que se debatam “ideias, projetos, propostas e nunca pessoas”, apelando à responsabilidade de todos para superar os desafios que se colocam à frente do projeto europeu. “A equipa somos todos nós e as conquistas serão sempre coletivas, serão sempre da Madeira”, finalizou.

De salientar que a cerimónia contou ainda com uma intervenção de Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, com a qual foi assinado um protocolo de cooperação que permitiu que o Gabinete Europa se tornasse realidade. Durante o seu discurso, o autarca destacou a oportunidade de ter em Machico um espaço que permitirá mostrar aos jovens o trabalho que é feito em Bruxelas.