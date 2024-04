Semana arranca com mais de 8 mil pessoas no Porto do Funchal

Se ontem foi dia de estreia no Porto do Funchal, com a chegada ‘Star Pride’, hoje é dia de casa cheia, já que neste terminal estão a ser movimentadas um total de 8.105 pessoas, sendo que 6.266 são passageiros.

Isso mesmo destacou a APRAM, em comunicado enviado à redação, recordando que esta segunda-feira, para além do estreante, encontram-se acostados na Pontinha o ‘Club Med 2’ e o ‘AIDAcosma’.

Recorde-se que este último, que chegou esta madrugada vindo de Las Palmas, está a fazer um cruzeiro de sete dias pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias, com escalas em Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Grã-Canária e novamente, Tenerife, onde termina a viagem no próximo dia 17.

Este fica na Madeira durante 17 horas, tendo já saída prevista para Canárias, pelas 23h00.

Por seu turno, o ‘Club Med 2’ chegou de St. Barthelemy, nas Caraíbas, trazendo a bordo 167 passageiros e 207 tripulantes, que ficam na Madeira 13 horas, antes de rumar a Lisboa, pelas 23 horas.

Por último, o ‘Star Pride’, que pernoitou na Madeira, tem saída prevista para as 12h00, com destino a Tenerife, com 237 passageiros e 199 tripulantes, que estão a fazer um cruzeiro de oito noites que se iniciou em Lisboa, com escalas, agora no Funchal, depois em Tenerife, La Gomera, Lanzarote e Grã-Canária.