Decorreu hoje a sessão de encerramento do Seminário ‘Saúde e Bem-Estar das Mulheres: Um Potencial a Alcançar’, organizado pela Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude (SRIJ).

Na ocasião, Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude, afirmou que “garantir o acesso aos cuidados de saúde e combater as desigualdades de género são políticas essenciais para assegurar o cuidado integral das mulheres em todas as fases da vida, principalmente das mulheres em situação de vulnerabilidade”.

No auditório da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, a governante lembrou que o Governo Regional tem priorizado políticas de acesso aos cuidados de saúde a todos os cidadãos, dando especial ênfase à promoção da saúde e proteção da doença.

Ana Sousa enumerou medidas como o ‘IV Plano Regional Para A Igualdade E Cidadania Ativa - 2021-2025’, o Guia Regional da Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal, o Guia Digital para o Prevenção e Combate do Assédio no Trabalho e o Guia Regional para a Eliminação de Estereótipos de Género.

“O Governo Regional tem-se mantido atento e vigilante no que respeita a esta temática e a celebração deste dia visa sensibilizar a população para a importância dos cuidados com a saúde feminina”, concluiu.

O seminário ‘Saúde e Bem-Estar das Mulheres: Um Potencial a Alcançar’ contou, esta tarde, com a presença da presidente do Conselho de Direção da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, Cristina Pestana, e da diretora Regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz.

Esta iniciativa contou ainda com a participação de diversos oradores distribuídos por dois painéis sob os temas da igualdade entre géneros e a potenciação do bem-estar e da saúde das mulheres e teve como objetivo a divulgação do ‘Dia Internacional Da Saúde Feminina’ e a sensibilização de para a dinamização de políticas de Saúde da mulher.