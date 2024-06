Bom dia!

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, considera estar a haver tentativas de ingerência por parte da Proteção Civil da Madeira em serviços da esfera municipal. A celeuma já obrigou à devolução de equipamentos cedidos pela tutela de Pedro Ramos no valor de 40 mil euros e a críticas do autarca Filipe Sousa.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o início do fim do impasse. Chega já admite negociar e viabilizar Programa de Governo. André Ventura mantém “indicação nacional” de chumbo, embora aceite posição contrária de deputados regionais. Reuniões com partidos voltam a realizar-se entre amanhã e quinta-feira. Ireneu rejeita pressão e respeita quem “mudou de opinião”.

Saiba ainda que filho de madeirenses foi sequestrado na África do Sul e que a PJ foi louvada pelo trabalho efetuado no acidente de 2019 no Caniço.

Governo valoriza subsídios de mobilidade e insularidade no Porto Santo é outro assunto de relevo numa edição que destaca o património. Miradouro sem retorno. Requalificado em 2013 após um investimento de 1,5 milhões de euros, a rentabilidade atual do Miradouro do Pico dos Barcelos é praticamente nula. O espaço já necessita de obras e os postos de venda continuam fechados há anos.

