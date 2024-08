A grande atração musical deste sábado, nas Festas de São Vicente, foi a cantora e compositora portuguesa Carolina de Deus que, com a sua voz doce, mas poderosa, envolveu e conquistou o público, sobretudo com as músicas ‘Talvez...’, ‘Querido Futuro Namorado’ e ‘Dores de Crescimento’.

De pé, encostados às barracas de comes e bebes, em grupo ou em família, foram muitos os que se mostraram conhecedores das letras das suas melodias, entoando muitas delas a plenos pulmões.

Mas o arraial não se ficou por aqui e contou em palco com a atuação do intérprete madeirense Márcio Amaro que, como é habitual, marcou o serão com as suas interpretações românticas e emocionais que preparou o ambiente para a entrada de Carolina de Deus.