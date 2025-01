O presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia, Tiago Rodrigues, informa que este organismo apoiou os estabelecimentos de ensino, sediados na Freguesia, no valor de 15.462,52 euros no ano de 2024.

“Os apoios foram distribuídos a nível de transportes para a realização de visitas de estudo, nomeadamente para a Escola da Levada e da Francisco Franco, no valor de 2.016,28 euros. Produtos de higiene, limpeza e farmácia, para os alunos, professores e auxiliares da Escola da Pena, no valor de 3.468,07 euros, e ainda pequenas obras de reabilitação na Escola da Pena, no valor de 9.978,17 euros.

Ainda, no âmbito do apoio ao ensino, investiu 2.450,00 euros na atribuição de kits escolares a alunos com dificuldades económicas, residentes na Freguesia.

No ano de 2025 continuaremos a apoiar, estando previsto cerca de 9.500,00 euros para apoiar as Instituições de Ensino, a nível de transportes e bens e ainda, cerca de 10.000,00 euros para pequenas reparações nos estabelecimentos de educação com pré -escolar e primeiro ciclo do ensino básico.

Salientamos o empenho de todos os professores e educadores nesta missão que é educar e, por isso, continuaremos a unir esforços, apesar das limitações financeiras, para continuar a apoiar os projetos e ideias das instituições de ensino da Freguesia.

Acreditamos que a boa relação e comunicação existente entre a Junta de Freguesia e toda a comunidade educativa e a disponibilidade em ouvir e receber todos os pedidos, tem sido fundamental para o sucesso desta colaboração.

O apoio à educação e ao ensino continua a ser uma das prioridades do executivo, na medida em que reconhecemos a importância e o papel da educação na vida dos jovens e das famílias e no próprio desenvolvimento da Freguesia”, informa nota à imprensa.