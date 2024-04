Santa Cruz reforça eficiência energética com mais 220 luminárias

Ao abrigo do Projeto LIFE Natura@Night, a Câmara Municipal de Santa Cruz inaugurou, ontem, a V fase do Programa Municipal de Eficiência Energética, na qual foram contempladas 220 luminárias nas zonas costeiras do Garajau e Ponta da Oliveira.

De destacar que, destas 220 luminárias, 16 contemplam tecnologia biodinâmica, o que permite adaptar a temperatura de cor e nível de luz à circulação de pessoas.

Conforme recorda uma nota enviada à redação, o Programa Municipal de Eficiência Energética de Santa Cruz arrancou em 2018, tendo já concluído 4 fases e substituído 1420 luminárias de sódio para luminárias com lâmpada LED, num investimento que ascende aos 900 mil euros.

Entre as localizações beneficiárias estão os centros históricos de Camacha, do Caniço e de Santa Cruz, a Estrada Regional desde a rotunda da Cancela até o Porto Novo e a Avenida 25 de Junho.

Segundo a edilidade, este investimento não só permite poupanças anuais superiores a 200 mil euros e de 1000 GWh de energia, como ainda evita a emissão de 487 Ton de CO2 para a atmosfera.

Recorde-se que o Projeto LIFE Natura@Night é um projeto cofinanciado pela União Europeia em cerca de 3 milhões, com uma fatia de 180 mil euros dedicada a Santa Cruz. É um projeto coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e que envolve várias entidades parceiras da Madeira, Açores e Canárias, com o grande objetivo de combater a poluição luminosa e os efeitos adversos na biodiversidade. Em estudo estão as aves marinhas, insetos noturnos e morcegos.

O projeto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e tem como parceiros a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Machico, a Câmara Municipal de Santana, a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a Direção Regional de Políticas Marítimas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Instituto de Astrofísica de Canárias, o Instituto Tecnológico de Canárias, a Fluxo de Luz e a Sociedade Espanhola de Ornitologia.