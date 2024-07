Santa Cruz cede ambulância ao Governo Regional

No ponto de ordem de hoje, Filipe Sousa que, como noticiou aqui o JM, lançou críticas ao secretário regional da Saúde e Proteção Civil, fez saber que pretende formalizar, esta semana, a entrega de uma ambulância ao Governo Regional.

“Não vivemos apenas preocupados com questões de políticas comezinhas e tantas vezes egoístas, vivemos a olhar para fora, para o que nos rodeia e para a forma como podemos fazer e ajudar. Como prova desta atitude que nos diferencia do Dr. Pedro Ramos, lanço aqui uma oferta de forma pública, a qual pretendo já formalizar esta semana através de um ofício à Secretaria da Saúde. Sabendo que este organismo governamental está com dificuldades no transporte de doentes não urgentes por falta de meios, ofereço aqui, publicamente, uma ambulância que temos disponível e que poderá atenuar as dificuldades do Governo Regional nesta área”, expressa o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Este “ato de solidariedade” para com o Governo Regional “e através dele para com a população madeirense” será formalizado pelo autarca. “Fico, apenas, a aguardar a resposta do senhor secretário Pedro Ramos para articular a entrega da referida ambulância”, acrescenta.

“Para nós, a solidariedade não tem cores políticas, nem fronteiras. Veremos se o senhor secretário Pedro Ramos consegue ver além da sua própria sombra”, remata o autarca.