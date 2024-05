Para esta segunda-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com apossibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes nortee terras altas da ilha da Madeira.

Já o vento, será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.Pequena descida da temperatura máxima.

Especificamente para o Funchal, o IPMA prevê tambémperíodos de céu muito nublado, compossibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, a costa norte deverá registar ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas do quadrante norte com 1,5 a 2 metros, ao passo que nacosta sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro. A temperaturada água do mar rondará os 20/21ºC.