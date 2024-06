A Semana do Ambiente, a decorrer na Praça do Município, até 7 de Junho, começou hoje com a apresentação do Saco RCD´S (Resíduos de Construção e Demolição), iniciativa que contou com a presença da vereadora Nádia Coelho.

Trata-se de um projeto-piloto para recolha de Resíduos de Construção e Demolição, RCD’s, de modo a garantir a não contaminação dos restantes fluxos de resíduos, assegurando o devido encaminhado deste tipo de material, de acordo com as deposições legais em vigor.

Para o efeito pretendido, será disponibilizado, a título de empréstimo, um Big Bag, saco adequado à recolha e transporte de resíduos de construção e demolição resultantes de pequenas reparações e obras de bricolage em habitações, com volume de resíduos até 1m3.

Numa fase inicial, este projeto destina-se apenas a moradias com acesso ao arruamento principal.

De modo a incrementar este projeto-piloto, até ao final do presente ano, esta campanha será gratuita. A partir de Janeiro de 2025, esta recolha será classificada como “Remoções especiais de resíduos sólidos, a pedido, fora do âmbito da remoção normal - por cada fração de 15 minutos “cujo valor referente ao setor doméstico é de €15,59 acrescido do IVA em vigor.

Hoje, terceiro dia da Semana do Ambiente 2024 da CMF, as atividades estão subordinadas ao tema Ambiente (Cidade + limpa, animais + protegidos, planeta + vivo!).