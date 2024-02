O Saccharum, hotel da coleção Savoy Signature, prepara-se para mais uma edição do Wedding Open Day, um evento pensado para os apaixonados que querem começar a planear um casamento de sonho.

Conforme revela uma nota enviada à redação, no dia 2 de março, entre as 14h00 e as 20h00, a unidade hoteleira na Calheta proporcionará uma experiência romântica e autêntica daquele que será um dos dias mais especiais das suas vidas.

“O Wedding Open Day do Saccharum permite que os noivos possam conhecer as diversas opções que o hotel tem para oferecer, bem como a sua equipa dedicada que trabalhará para garantir que cada detalhe do seu casamento será perfeito. Os casais poderão conhecer os espaços deslumbrantes do hotel e os serviços de excelência exigidos para uma celebração perfeita”, esclarece esta unidade hoteleira.

Segundo a mesma, neste dia, os participantes terão também oportunidade de interagir com uma variedade de parceiros que estarão presentes no evento para apresentar os seus serviços e inspirar com as últimas tendências e ideias criativas.

Desde serviços fotográficos e de beleza, decoração, floristas, animação, pastelaria, joalharia ou aluguer de carros icónicos, os casais encontrarão o que precisam para transformar o plano de casamento em realidade.

Depois destas experiências, a partir das 19h00, os presentes serão convidados a desfrutar de um cocktail dinatôire exclusivo no Calhau Beach Club, onde poderão degustar deliciosas iguarias. Já pelas 19h30, haverá um sorteio com diversos prémios para os quais todos os participantes ficarão automaticamente inscritos.