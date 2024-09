Para proporcionar equilíbrio entre o corpo e a mente, o hotel Saccharum, na Calheta, propõe uma experiência única no dia 20 de setembro e organiza um dia inteiramente dedicado ao bem-estar. O evento Farewell Summer Wellness Day convida a uma despedida serena do verão, disponibilizando um programa focado em melhorar a respiração, desintoxicar e relaxar. Neste evento, cada detalhe foi pensado para preparar os participantes para a nova estação, através de uma abordagem holística e revitalizante. A proposta inclui várias horas de tranquilidade, aulas, workshops e uma gastronomia deliciosa, proporcionando uma experiência zen e revigorante.

O evento começa às 9h30 com uma aula de aerial yoga ministrada por Desirée Correia, que irá preparar o paladar para um pequeno-almoço recheado de vitaminas a partir das 10h30. “A refeição será o momento ideal para os participantes confraternizarem, enquanto desfrutam de um buffet com variedades de sementes, lacticínios, sumos naturais e padaria, além de pudim de sementes de chia com leite de amêndoa e fruta da estação, tostas de húmus de grão de bico e abacate, panquecas com banana caramelizada e mel de cana, e fruta laminada”, refere nota de imprensa.

Para acompanhar, haverá café de cevada, chás de ervas frescas, hibiscos e limão, entre outros.

Às 11h30 é altura para outro momento regenerativo para o corpo e para mente, através de um trabalho de sound healing, a terapia que atua através de ondas sonoras e que será orientada por Tomás Carro Alvite.

Para as 13h30 está marcado um almoço com uma ampla variedade de opções, entre as quais seitan no bolo do caco, molho barbecue, sweet chilli e vegetais grelhados, ceviche de peixe da costa com ponzu de maracujá, salada de frango na chapa, alface romana, abacate, vinagrete de mel de cana e mostarda, salada de quinoa vermelha, seitan marinado, pepino, cebola, tomate e molho ponzu. Para sobremesa, a equipa de cozinha do Saccharum disponibilizará abacaxi marinado em aguardente de cana e sorvete de lima e panna cotta de iogurte, manga e baunilha. Haverá ainda kombuchas, limonadas, sumos naturais, batidos e águas.

A partir das 15h00, o Saccharum Spa abre as suas portas a todos os participantes para uma tarde de relaxamento e reposição das energias, que poderão ser alcançados na piscina interior aquecida, no jacuzzi, na sauna, no banho turco, na fonte de gelo, nos duches sensoriais, na sala de haloterapia ou na sala de relaxamento.

Depois, pelas 18h30, será altura para uma sessão de yoga ao pôr do sol, ministrada por Mercedes Pasos, instrutora desta prática no Saccharum, e que contribuirá para encerrar o dia de forma calma e revitalizada.

Retiro de Ashtanga Yoga no Saccharum

Para além destas opções e porque o Saccharum é apresentado como “um verdadeiro refúgio de bem-estar dedicado a proporcionar uma experiência de equilíbrio integral”, o hotel está a organizar um retiro de Ashtanga Yoga entre 27 de novembro e 1 de dezembro, que além de aulas e workshops, sound healing, meditação, gastronomia saudável, entre outras atividades de bem-estar, inclui estadia de 4 noites e 5 dias para revigorar completamente.

Farewell Summer Wellness Day - 20 de setembro – das 09h30 às 19h30

09:30 – Aerial yoga, com Desirée Correia

10:30 – Pequeno-almoço

11:30 – Sound healing, Tomás Carro Alvite

13:30 – Almoço

15:00 - Relaxamento no Saccharum Spa

18h30 – Yoga ao pôr do sol, com Mercedes Pasos

Informações e reservas:

+351 291 820 800

saccharum@savoysignature.com