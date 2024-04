No próximo sábado, 27 de abril, o Café Memória da Madeira Presencial estará de volta, das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), com o tema ‘Cuidar com Reik’” com a representante na Madeira da Associação Portuguesa de Reiki e terapeuta, Filomena Watson.

O evento é aberto a toda a comunidade, tratando-se de um projeto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés.