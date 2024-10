Rui Nunes pede “esforço” para “proporcionar” boas condições aos voluntários

A Cruz Vermelha Portuguesa assinou esta tarde um contrato-programa com o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, que tutela o Serviço Regional de Proteção Civil.

Este contrato, no valor de 15 mil euros, tem como objetivo ajudar a CVP a reduzir os custos diários com a manutenção das viaturas de socorro. No final, o presidente da CVP apelou à necessidade de apoiar os voluntários atuais e reforçar o recrutamento de novos voluntários, garantindo condições que são inexistentes hoje em dia.

Este programa está alinhado com “a política que o Governo Regional tem estabelecido há já bastante tempo, do qual a CVP tem sido uma das entidades beneficiárias”, começou por dizer Rui Nunes, presidente da CVP – Madeira.

Apesar de “se poder dizer que as verbas não são exorbitantes”, são recursos que, nesta altura do ano, são muito úteis. “As nossas viaturas estão permanentemente no terreno, por isso também necessitam de manutenção contínua. São custos” que a CVP tem e que surgem diariamente, reforçou.

Rui Nunes sublinhou ainda que “o Governo Regional e, principalmente, a população da Madeira podem sempre contar com a Cruz Vermelha Portuguesa”, apesar das “dificuldades” crescentes no “recrutamento de voluntários”, complicações essas que são ultrapassadas pelo dispositivo atual, garantindo “a prestação dos serviços solicitados”.

No final, Rui Nunes fez um apelo, afirmando que todos têm de fazer “um esforço para proporcionar condições” aos que desejam “ser voluntários e aos voluntários” atuais, condições que atualmente “não existem”.