O último presidente ponta-solense social-democrata deverá assumir a responsabilidade de tentar resgatar o poder autárquico no concelho nas eleições do próximo ano. Rui Marques liderou o Município entre 2005 e 2017 e desempenha atualmente as funções de deputado na ALRAM. Ao JM, fonte do PSD-M acredita ser o melhor candidato para tentar destronar a socialista Célia Pessegueiro.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página sugestiva com forte aposta fotográfica. Confiança no produto regional desafia ambição dos agricultores é outro assunto de destaque. Começou ontem, em Santana, o Festival Agrícola e Repentista da Madeira, com foco para um seminário que revelou o apoio dos empresários aos agricultores locais e o apelo do grupo Continente para que a produção acompanhe o crescimento das vendas. Arquipélago pode ser património biocultural da humanidade. Hoje, há despique, desfile de tratores e Quinta do Bill.

Conheça também sete madeirenses que conquistam lugar na história. Fábio Freitas, Diogo Pereira, André Alegria, Sérgio Sousa, Guida Gonçalves, José Ferreira e Fátima Gomes vão integrar Quadros Especiais das Armas e Serviços do Exército.

Preço dos combustíveis regista nova subida é outro tema de destaque nesta edição que mostra os números da sinistralidade. 64 acidentes e 16 detenções em apenas uma semana.

Não perca também um Antes e Depois que ruma à Zona Velha, com um Arsenal de memórias à beira-mar. A praia de São Tiago, vulgarmente apelidada de Arsenal em alusão ao estaleiro naval que ali funcionou durante metade do século XX, convive hoje com o hotel Porto Santa Maria. As recordações de outros tempos continuam bem presentes.

