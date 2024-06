Rui Abreu acredita que PSD vence na Madeira “de forma clara e inequívoca”

O presidente do Conselho de Jurisdição do PSD/Madeira acredita que o partido vai “vencer de forma clara e inequívoca” as eleições europeias na Madeira.

Numa primeira reação às projeções nacionais das televisões às 20h00, que mostram um empate técnico entre a AD (PSD/CDS/PPM) e o PS, na luta pelo primeiro e segundo lugares, e outro entre a Iniciativa Liberal e o Chega, na disputa pelo terceiro e quarto lugares, Rui Abreu sublinha que a direita voltou a vencer as eleições em Portugal.

Apesar da vitória na Madeira, as projeções dão à AD entre seis a oito deputados, o que teoricamente coloca de fora a eleição de Rubina Leal, a candidata madeirense social-democrata que está em nono lugar. Escolha de lugar que, aliás, suscitou o protesto do presidente do PSD/Madeira, na reunião da Comissão Política Nacional que aprovou a lista, mas sem o voto de Miguel Albuquerque.

Hoje, Rui Abreu reconheceu que a eleição de Rubina Leal era “quase impossível”, mas que, ainda assim, o partido não quis “deitar a toalha ao chão”.

Em risco de perder os dois eurodeputados que hoje representam a Madeira em Bruxelas, Rui Abreu disse que seria “positivo” se a Madeira garantisse uma representação, mesmo que apenas o PS esteja neste momento em condições de o conseguir.