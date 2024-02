A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática / Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos (DJEVU), procedeu, hoje, à substituição das manhãs de Páscoa por amores-perfeitos na Rotunda do Infante.

Em paralelo com a decoração da Rotunda do Infante, foram ainda colocadas as habituais pirâmides florais com cerca de 650 amores-perfeitos na Praça do Município, em frente ao edifício da autarquia.