Rogério Gouveia destacou esta manhã, na conferência ‘Transformação Empresarial Sustentável: O Impacto do ESG na Estratégia Empresarial na Região Autónoma da Madeira’, que decorre no salão nobre do Palácio do Governo Regional, a importância da sustentabilidade e competitividade na estratégia empresarial da Região.

“O Governo Regional está convicto de que o grande desafio que a Madeira tem pela frente é o da competitividade. Tornar a nossa economia competitiva, capaz de prosperar na economia global, é a chave do nosso futuro”, disse o governante, o qual presidiu à sessão de abertura do evento cujo principal desígnio é o de promover uma reflexão e consciencialização sobre a implementação de políticas ambientais, sociais e de boa governança (ESG, na sigla em inglês) e o seu impacto.

Acreditando que é neste intercâmbio que se afirmam decisões e resoluções, o secretário regional das Finanças enalteceu a relevância desta iniciativa, considerando que as opiniões e os testemunhos que forem deixados pelos oradores deverão gerar conclusões que consolidarão estratégias apropriadas para um futuro mais promissor.

Durante a sua alocução, Rogério Gouveia considerou que, à “medida que os consumidores se tornam mais conscientes dos danos que certas atividades causam ao ambiente e aos ecossistemas, o investimento sustentável ganha popularidade”, pelo que as tendências do mercado e o comportamento dos consumidores exigem, por isso, comportamentos responsáveis.

O tutelar da pasta das Finanças entende que as “empresas têm de estar conscientes de que a integração destes pilares na sua estratégia de negócio ultrapassa a necessidade de cumprir apenas com os requisitos legais”, sendo um “importante fator de sucesso num mercado global e fortemente competitivo”.

O governante garantiu, também, que o executivo regional está comprometido em preparar e apoiar os empresários, oferecendo ferramentas e recursos necessários para fomentar a sustentabilidade e a competitividade. Entre as medidas mencionadas, destacou os incentivos para empresas que adotem práticas que contribuam para a redução da pegada ecológica e a promoção da sustentabilidade ambiental.

Refira-se que, no âmbito do Programa Regional Madeira 2030, estão mobilizados mais de 156 milhões de euros para apoiar projetos empresariais alinhados com cinco prioridades: investigação, inovação, transição digital, transição energética e sobrecustos da ultraperiferia. Em comparação com o programa Madeira 14-20, houve um aumento de 31% (36,6 milhões de euros) nos fundos destinados às empresas.

85 empresas presentes

A conferência conta com a participação de 85 empresas, o que, conforme reconheceu à comunicação social Duarte Freitas, presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, mostra o interesse destas entidades nesta matéria.