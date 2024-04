Do total de 85 motoristas da Rodoeste, cerca de 65 aderiram, hoje, à greve.

Segundo Manuel Oliveira, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas, ainda que a participação dos condutores da SAM e da Companhia de Automóveis do Caniço, na paralisação, seja “mais fraca”, o balanço é “francamente positivo”, tendo em consideração que “as três empresas tiveram uma adesão superior em relação à greve passada”.

O vice-presidente, em declaração à rádio JM-FM, explica que estes trabalhadores pedem equidade e uma convenção coletiva que esteja em conformidade com a lei, uma vez que “esta atualmente não está, tem cerca de meio século é mais do que tempo de ser substituída”.

Além do mais, os trabalhadores destas três empresas “pedem que sejam tratados de igual forma que os colegas dos horários do Funchal nas questões remuneratórias”.

Os motoristas concentraram-se, às 5 horas de hoje, no Campo da Barca e rumaram, por volta das 9h30, à sede da ACIF. Posteriormente, deslocaram-se à porta da Quinta Vigia, para solicitar ao Governo Regional que “sensibilize a Direção Regional do Trabalho no sentido de cumprir as regras”.

Uma nova paralisação está agendada para o dia 14 de maio.