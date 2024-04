“A Revolução de Abril continua a fazer-se quando persistimos na luta contra a corrupção e o compadrio, o amiguismo e as cunhas, os favorecimentos e os enriquecimentos ilícitos. Orgulhamo-nos por, desde sempre, termos lutado e denunciado a corrupção e a falta de transparência também na nossa Região”, disse, hoje, o deputado Roberto Almada, aquele que foi o primeiro a falar na sessão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril.

Na cerimónia, que decorreu no salão nobre do Governo, Roberto Almada realçou, no entanto, que “já nesses tempos sombrios, o povo português sabia o que era a corrupção e o compadrio”, o favorecimento das elites que gravitavam em torno do regime.