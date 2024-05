O RIR afirmou hoje que “é com muita revolta” que tem recebido denúncias de militantes e simpatizantes acerca de “pressões por parte de outras forças partidárias”.

“Como se já não bastasse as pressões na administração pública por parte do PSD, dos plágios do CDS, vem agora o PS, representado por elementos com cargos de significância interna, intimidar militantes e simpatizantes do partido RIR por eles estarem a usar material de campanha alusivos ao RIR”, expõe o partido numa nota enviada à redação. “Uma simples pulseira que quem a recebe usa com muito orgulho foi um dos pontos de partida para estas intimidações, chegando ao cumulo de questionar a militante em questão se iria mesmo votar naquele partido e se a família a autorizava”, lamenta.

“Meus caros senhores, que a política é suja já nós sabemos, que vocês ganham votos por pressões e intimidação também já sabemos, agora perseguição aos nossos militantes e simpatizantes não iremos permitir”, assegura o RIR, que conclui lembrando que “o voto é secreto e sobretudo consciente e livre”.