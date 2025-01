Ribeira Brava encerra a quadra a Cantar os Reis (com fotos)

A encerrar a quadra natalícia, a vila da Ribeira Brava reviveu esta noite a tradição de Cantar os Reis.

O espetáculo teve lugar na frente-mar e, apesar do frio e da ameaça da chuva, teve uma plateia bem composta, que acompanhou os artistas cantando e aplaudindo.

Pelo palco passaram seis grupos do concelho, nomeadamente os grupos de reis das Casas do Povo da Tabua, do Campanário, da Serra de Água e da Ribeira Brava, assim como o Coro Infanto Juvenil da Ribeira Brava e o Grupo de Amigos da Tabua.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal, saudou todos os presentes, especialmente os artistas, e formulou votos de bom ano. Com ele estiveram outros elementos do elenco camarário.