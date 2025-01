A Câmara Municipal do Funchal apresentou esta manhã, no salão nobre da autarquia, a iniciativa “+ Comércio Local”, no caso a sua 4.ª edição, em parceria com a ACIF, representada por António Jardim Fernandes a reiterar o centro comercial a “céu aberto” que o Funchal se tem revelado, com um tecido comercial robusto.

O vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, sublinhou a adesão, na edição passada, de 276 estabelecimentos comerciais, aclarando que a novidade deste ano é a entrada de espaços de restauração.

As inscrições estão abertas a partir de dia 3 de fevereiro.