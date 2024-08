O representante da República acaba de chegar à zona alta da Lombada, na Ponta do Sol, e foi surpreendido com um reacendimento que tinha começado “há cinco minutos”, de acordo com a proteção civil local.

Os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol estão a combater as chamas neste momento. O fogo está circunscrito a uma pequena área.

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol está no local a acompanhar os trabalhos e, agora, faz um balanço dos últimos dias de incêndio no concelho.

De acordo com Célia Pessegueiro, neste incêndio 20% do concelho foi ardido.