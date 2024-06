Decorre, este sábado, a primeira edição das Jornadas de Engenharia Civil, promovidas pela Ordem dos Engenheiros da Região.

Na ocasião, foi expressado que as obras de remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água têm já, em linha de conta, as alterações climáticas, conforme advogou Fábio Santos, da Empresa de Eletricidade da Madeira.

O engenheiro apresentou as intervenções que estão a ser realizadas naquele que é, à data, o maior projeto PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) em curso na Região.

“Os trabalhos levados visam melhorar o desempenho funcional e energético da central e do sistema eletroprodutor.

Esta estrutura, criada em 1952, é alimentada pela Levada do Canal do Norte e Rabaças. Sofreu uma intervenção de fundo designadamente nas câmaras de carga e de acumulação, na conduta forçada e no edifício central. Na base do projeto, privilegiou-se uma maior eficiência na gestão de recursos, mais energia renovável e maior independência energética da Região face às energias fósseis.

A central verá aumentada a sua capacidade de armazenagem, em cerca de 20 mil m3, com a construção de um novo reservatório e túnel. Foi necessária a substituição da conduta forçada por uma mais recente. O próprio edifício central foi alvo de obras de recuperação e conservação, substituição dos equipamentos e instalações elétricas, com resultados numa melhoria do isolamento acústico e aumento da potência instalada para 10,8MW.

A empreitada atualmente em curso, e na fase final, terá um custo estimado de 15,4 milhões de euros