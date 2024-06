Foi esta quarta-feira reeleita a Mesa dos Transportes de Mercadorias e Aluguer da ACIF-CCIM, composta por Juan Gomes, em representação da empresa Reboques Avelino, Lda., Susana Freitas, em representação da empresa Tratorent, Lda. e Sérgio Matos, em representação da empresa Opertrans, Lda., tendo este último sido nomeado Presidente da referida Mesa, pela Direção da Associação.

Leia a nota de imprensa da ACIF-CCIM:

“Na tomada de posse, foi salientada a importância do setor na cadeira logística de abastecimento da Madeira, bem como a sua capacidade de resposta face ao crescimento económico da Região.

Como impulsionadores da dinamização do setor, foram apontados aspetos como o comércio eletrónico, a transição climática e a economia circular.

Os membros recém-eleitos referiram algumas das dificuldades a trabalhar durante o mandato que agora se inicia, entre os quais a falta de apoio à aquisição de viaturas, no âmbito da transição energética; a carência de mão de obra e a dificuldade no cumprimento das exigências regulatórias, nomeadamente no que respeita à certificação ATP - obrigatória para as caixas de frio dos veículos, por falta de entidades na Região a prestar esse serviço.

Foi, ainda, salientado o facto de o regime de bens em circulação ser muito penalizador para o transportador, para o qual as coimas aplicadas são iguais àquelas aplicadas ao expedidor, apesar do transportador não ter qualquer intervenção na documentação, nem na carga expedida, uma vez que a mesma é transportada selada.”