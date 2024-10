No plenário madeirense, na manhã desta quarta-feira, no plenário madeirense, foi apresentado voto de protesto ‘Contra a situação de repressão e manipulação política na Venezuela, perpetrada pelo regime ditatorial de Nicolás Maduro’, da autoria da Iniciativa Liberal, apresentado pelo deputado Nuno Morna.

Igualmente, também a debate subiu um voto de congratulação ‘a María Corina Machado pela distinção com o Prémio Václav Havel de Direitos Humanos, atribuído pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa’, da autoria do CDS/PP, expresso por Sara Madalena.

Ambos os votos serão submetidos a votação, no final desta sessão, mas pelas fundamentações que se seguiram, será fácil se perspetivar de que serão aprovados por unanimidade, com consequente exaltação de que Edmundo Gonzalez deverá ser reconhecido como Presidente da Venezuela, porque “milhões saíram à rua e votaram a 28 de julho, exigindo a mudança”, como atestou Carlos Fernandes (PSD).