Em 2023, as receitas tributárias da Região cresceram 18,9%

De acordo com os dados preliminares de 2023, divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira, a receita de impostos da Região, avaliada em contabilidade nacional, ascendeu aos 1 204,8 milhões de euros, +18,9% que no ano precedente.

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) atualizou esta terça-feira a série temporal de “Estatísticas das Receitas Fiscais” com referência ao período 2006-2023, sendo que a informação para os anos de 2022 e 2023 tem ainda natureza provisória e preliminar, respetivamente.

Esta série foi compilada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no âmbito da elaboração das “Estatísticas das Receitas Fiscais” nacionais, e resulta principalmente de informação fornecida pela Direção Regional de Orçamento e Tesouro (DROT) à DREM, para produção das Estatísticas trimestrais e anuais da Administração Pública do INE (e também no âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos), complementada com outros dados recolhidos junto de organismos da Administração Central pelo INE. A informação tem como referência a base 2016 das Contas Nacionais Portuguesas, estando subjacente o quadro conceptual do Sistema Europeu de Contas (SEC-2010).

Em nota divulgada, a DREM salienta que “estes dados se referem somente aos impostos que são receita da Administração Regional da Madeira (ARM), estando os valores expressos em contabilidade nacional e não em contabilidade pública, pelo que a comparação entre os valores publicados pela DREM e pela DROT (Conta da Região) evidenciará divergências para alguns impostos, justificadas por tratamentos específicos realizados pelo INE no âmbito dessa passagem de contabilidade pública para contabilidade nacional.”

Refere ainda a mesma nota que “a informação que hoje se disponibiliza não permite calcular a ‘carga fiscal’, ou seja a soma de todos os impostos e contribuições sociais efetivas que incidem sobre os contribuintes que têm o seu domicílio fiscal na RAM, pois o âmbito desta análise resume-se à Administração Regional da Madeira (ARM), existindo impostos (e contribuições sociais) pagos pelos contribuintes residentes na RAM que constituem receita da Administração Central e também da Administração Local.” Outra situação que impede o cálculo rigoroso da ‘carga fiscal’, remata, “prende-se com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), pois a receita deste imposto deriva da aplicação de uma fórmula, não correspondendo à efetiva arrecadação do imposto feito na RAM.”

Em 2023, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) rondou os 271,1 milhões de euros, +4,7% que no ano anterior, representando 55,6% do total dos impostos diretos (71,0% no ano anterior) que são receita da ARM. A generalidade das componentes do IRS contribuiu para aquele aumento, excetuando as retenções na fonte de trabalho dependente que decresceram 4,2%, devido ao desagravamento fiscal que culminou em menos retenção e mais rendimento disponível. Contudo, o crescimento económico que o Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) estima que tenha sucedido em 2023 na Região, levou a um incremento do nível de emprego (+4,7%, segundo o Inquérito ao Emprego) e também da remuneração média por trabalhador (+6,5%), com reflexos ao nível do IRS. De acordo com os dados relativos à cobrança de impostos da Autoridade Tributária e Aduaneira, destaca-se o aumento da receita proveniente dos rendimentos empresariais e profissionais (+5,1%), dos rendimentos prediais (+14,2%), bem como dos provenientes de outros rendimentos de capitais (+20,9%).