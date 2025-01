As conclusões do rastreio a doenças infeciosas – hepatite C e hepatite B e HIV – realizado na Região, entre 2020 e 2024, pelo SESARAM, são apresentadas e analisadas hoje, numa sessão que terá lugar no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Um total 158.770 pessoas, entre locais e imigrantes, foram abrangidas pelo programa FOCUS. Os testes à hepatite C, realizados entre 2020 e 2024, abrangeram 65.700 utentes e revelaram 79 infeções ativas. No caso do HIV, foram testadas 77 mil pessoas, entre 2022 e 2024, resultando na descoberta de 21 casos. A hepatite B passou a ser contemplada no programa em 2023, com 16.070 pessoas testadas e 47 passaram a saber que estão infetadas.

