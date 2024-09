A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, destacou o papel crucial dos autarcas no trabalho de proximidade à população e às suas necessidades, no decorrer da cerimónia comemorativa do 30.º aniversário de elevação da Camacha a categoria de vila.

A governante recordou a iniciativa legislativa da autoria do então deputado José Alberto Gonçalves, referindo que o desenvolvimento e o crescimento das freguesias e, consequentemente, da Região, são das grandes prioridades do Governo Regional.

“Estas comemorações têm também o propósito de servir de pretexto para que cada um de nós – representantes do Governo Regional, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia – relembre e tenha presente que só o bem-estar das populações deve completar a noção de serviço público e de responsabilidade social”, salientou Rafaela Fernandes.

É, pois, importante, na opinião da governante “que estejamos unidos perante os desafios que se nos colocam, agora como no futuro, para defendermos o interesse das nossas freguesias, dos nossos concelhos, da nossa Região. É por isso que temos vindo a investir sempre com o objetivo de garantir à população uma melhor qualidade de vida”, concluiu.

Na ocasião, foram ainda homenageados pela Junta de Freguesia da Camacha a Associação Grupo de Jovens da Camacha, João Francisco Jesus, músico e jovem artesão de instrumentos tradicionais, e Ana Cristina Teixeira, investigadora na área das energias renováveis.