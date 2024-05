A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve, esta tarde, a visitar produtores de banana em Câmara de Lobos, acompanhada pela administração da GESBA, Nuno Barros e Aurélia Sena, do presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e do presidente da Casa do Povo, Sérgio Oliveira.

Rafaela Fernandes fez saber que tem sido o “diálogo permanente” com os produtores a permitir a definição da reorganização da empresa do setor da banana para garantir a sustentabilidade do sector e aumentar o rendimento do produtor.

“Recorde-se que este governo tem assumido a valorização do setor da banana, assim como o compromisso de aumentar o valor pago ao agricultor. Para os produtores diretos aumentou, em 2023, de 0,10€ para 0,15€ e, em 2024, de 0,15€ para 0,20€/ kg”, aponta a tutela, através de um comunicado enviado à redação.

A mesma nota adianta que para todos os produtores de banana na categoria EXTRA, que corresponde a cerca de 85% da produção, foi aumentado para 1,00€/ kg. Já para os produtores de banana biológica, “foi anunciado agora um aumento de 0,20€. Ou seja, um total de 1,27 € por quilo de banana biológica e, se se tratar de um produtor direto, 1,47€/kg. O compromisso com o setor é o de melhoria contínua”, remata.