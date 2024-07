Bom dia e bom fim de semana!

- No Mercado do Lavradores, entre as 9h00 e as 14h00, visite o Summer Market.

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), o Café Memória da Madeira presencial, com a médica de Medicina Geral e Familiar, Valérie Vieira, que vai abordar o tema: ‘Tenho diabetes e agora?’.

- A partir das 10h00, nos jardins da Quinta Magnólia, a 5.ª edição dos ‘Clássicos na Magnólia’, com um programa recheado de animação. Às 11h00 há tertúlia sobre carros clássicos.

- Às 15h00, a escritora e ilustradora Rafaela Rodrigues conversa sobre o seu livro ‘A Bordadeira’, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IVBAM, na Rua dos Ferreiros, 152. Esta iniciativa ocorre no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Bordado.

- Pelas 17h00, no salão paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, a sessão comemorativa do 44.º aniversário do Grupo Desportivo do Estreito.

- Neste segundo dia da Semana Gastronómica de Machico, as portas abrem às 18h30, com o Teatro Bolo do Caco a animar. Seguem-se o Folclore do Porto da Cruz, Miradoura, Miro Freitas, Aoakaso e a terminar DJ Sil.

- A sessão solene do 176.º aniversário da Junta de Freguesia de São Roque do Faial vai decorrer às 19h30, nas instalações da Casa do Povo daquela freguesia.

- Pelas 21h00, a peça ‘Vício Sem Fim‘, pela Oficina Teatro Clube PT, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

- Nos jardins do Porto de Recreio da Calheta, a partir das 21h30, o Yeshua Festival.

- A Estalagem da Ponta do Sol volta a receber mais uma edição dos ‘Concertos L’. Esta noite, às 22h00, atua o artista Tristany Mundu.

- Na Semana do Mar do Porto Moniz o cabeça de cartaz é Nininho Vaz Maia. O concerto está marcado para as 22h30. Antes, pelas 21h15, atua o artista madeirense Miguel Pires.