Em 2023, a Estação Salva-Vidas do Porto Moniz registou 18 pessoas que caíram ou foram arrastadas pelo mar e 4 óbitos, com a causa principal de acidente a prender-se com a vontade de se captar fotografias, ignorando a sinalética. Cumpre recordar que esta informação foi avançada já pelo JM na edição impressa de hoje.

Ainda de acordo com os dados, há a indicação de 14 sobreviventes, 8 dos quais foram resgatados pela embarcação salva-vidas afeta à Estação, o ‘Atlântico 1’. Por seu turno, as restantes 6 pessoas saíram pelos seus próprios meios ou foram auxiliadas por populares no regresso a terra, mobilizando-se a embarcação para garantir o encerramento da ocorrência.

A par disso, dois populares arriscaram a vida para garantir a segurança de outra pessoa. Os locais visados foram a Piscina Natural do Seixal, Ribeira da Lage, Cais do Seixal e Cais de São Jorge.

De acordo com o comandante Operacional, Ângelo Abreu, foi com “séria preocupação” que acompanharam “a exposição voluntária de cidadãos, maioritariamente estrangeiros, a riscos junto da orla costeira em dias com alertas de agitação marítima em vigor”.