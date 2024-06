Bom dia!

- A partir das 9h15, no Colégio dos Jesuítas, Universidade da Madeira, o evento Jam Criativo - Desafios e Oportunidades para a Economia Azul, no âmbito do projeto ATLIC – Atlantic Innoblue.

- O presidente do Governo Regional visita, pelas 11h30, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Centro de Medicina da Reprodução.

- Às 12h00, na ACIF, Rua dos Aranhas, a sessão de tomada de posse da Mesa dos Transportes de Mercadorias e Aluguer.

- Das 17h30 às 22h00, nas Festas da Sé, no Funchal, a animação conta com folclore do Grupo da Etnográfico da Boa Nova e Grupo Monteverde e com a Banda Filarmónica de Santo António.

- Pelas 18h00, na Biblioteca Municipal do Funchal, a escritora aveirense Conceição Oliveira apresenta as suas obras ‘A Palavra e o Fogo’ e ‘Essência das Cinzas’.

- Começa às 19h00, no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, a curta-metragem ‘Notas sobre Solitude’, de Carolina Marcos Caldeira. Entrada livre.

- Na Semana do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, na Praça do Município, o tema é Ambiente – Cidade + limpa, animais + protegidos, planeta + vivo!