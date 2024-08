O PTP classificou hoje de “arrogância” a recusa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em aceitar o apoio do Governo da República no combate aos incêndios que lavram entre os concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos desde a última quarta-feira.

“Para o bem da Madeira, esperemos que o Governo Regional não tenha de engolir a palavras, para conseguir combater os incêndios que assolaram os concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos ”, referiu Raquel Coelho, em nota de imprensa.

No entender do PTP, descartar ajuda quando se sabe que as chamas são imprevisíveis é “prematuro e irresponsável”.

“Miguel Albuquerque parece o imperador Nero, a tocar harpa enquanto Roma ardia”, lamentou o PTP.