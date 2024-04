PTP diz que Montenegro” teve vergonha de ir ao congresso do PSD/M e não quis glorificar a corrupção”

O Partido Trabalhista Português, revelou-se surpreendido pela forma efusiva com que o PSD/M reafirmou a liderança de Miguel Albuquerque no 19.º Congresso do partido, tendo em conta o mega processo de corrupção em que está envolvido.

“Enquanto o país está incomodado e envergonhado com a situação política da Madeira, o PSD/M, continua a glorificar os dirigentes regionais como se não tivesse acontecido nada”, referiu Raquel Coelho.

Os trabalhistas acreditam que Montenegro teve “vergonha” de participar no congresso tendo ido para Cabo Verde, “propositadamente”, para evitar estar presente e ser alvo da crítica e da censura da opinião pública no continente.