PTP acusa PSD de “querer lançar o pânico pela não aprovação do Orçamento”

A candidata do PTP à Assembleia Legislativa da Madeira, Raquel Coelho, veio esta tarde, alertar a população para o que considera ser a estratégia do PSD em relação à aprovação do Orçamento Regional.

“Querem lançar o pânico com a possibilidade do Orçamento Regional não ser aprovado, para justificarem a sua perpetuação no poder e evitarem um cenário de eleições antecipadas”, acusou Raquel Coelho, em nota enviada pelo PTP às redações.

Para o PTP, “os impactos de continuarmos com o governo corrupto é bem superior à não aprovação do Orçamento Regional”, termina o partido trabalhista.