Jaime Filipe Ramos saiu satisfeito da reunião com Rogério Gouveia, após constatar que o Orçamento em preparação “mantém a política de redução fiscal, o apoio social e também o reforço do complemento social de idoso”, entre muitas outras medidas, que salientou

O líder parlamentar do PSD, que esteve no encontro com o secretário regional das Finanças acompanhado de Nuno Maciel, Brício Araújo e Bruno Melim, lembrou que “a redução fiscal é um dos grandes objetivos, mas de forma sustentável”, recordando que os compromissos assumidos no Programa “são para o todo da legislatura”.

Aliás, Jaime Filipe Ramos também saudou a aprovação desse mesmo Programa, que permiti dar este passo em frente, sendo que ao longo de hoje ficaram fechadas as audiências com os sete partidos com assento parlamentar.

Segunda-feira, Rogério Gouveia vai fazer a entrega do documento na Assembleia Regional, onde será levado a discussão, em plenário, entre os próximos dias 17 e 19, com votação na última ronda.