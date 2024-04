O PSD visitou uma exploração agrícola com produção de cana-de-açúcar na freguesia dos Canhas, onde Rui Marques, porta-voz da iniciativa, destacou a importância desta cultura para muitas famílias madeirenses, especialmente na zona oeste da ilha.”A cultura da cana é a fonte de rendimento de inúmeras famílias madeirenses, com maior predominância aqui na zona oeste da Madeira, na Calheta e Ponta do Sol”, afirmou o social-democrata.O parlamentar lembrou os esforços do Governo Regional em valorizar o produto, apontando o aumento do preço da cana em 0,16€ por quilo, neste ano, como um exemplo concreto desse esforço e compromisso. Este foi um aumento de quase 50% em relação ao valor do ano homólogo. Aliás, disse, ainda, que “este valor foi concertado através de reuniões com os engenhos e também, pela primeira vez, teve a presença dos próprios produtores, o que é uma mais-valia”, declarou.O candidato do PSD desafiou, nesta ocasião, os engenhos a seguirem o exemplo do Governo Regional e a valorizarem ainda mais o produto regional nos próximos anos. Reiterou, mesmo, que o aumento deste ano foi em grande parte atribuído pelo Executivo de Miguel Albuquerque, pelo que apelava a que “os engenhos, no próximo ano, tenham isso em conta, para valorizar ainda mais esta cultura, que é importante para a Região e para inúmeras famílias, porque se tivermos em conta o aumento deste ano, de 0,16€, 0,12€ diz respeito ao Governo Regional e apenas 0,04€ diz respeito aos engenhos”, acrescentou.O porta-voz também salientou o papel da sociedade no consumo crescente dos produtos derivados da cana-de-açúcar, destacando a importância de todos os setores trabalharem em conjunto para valorizar este produto que tem recebido prémios a nível nacional e internacional. De acordo com Rui Marques, ‘’todos juntos devíamos contribuir para que, no futuro, estes produtos sejam mais valorizados, porque, caso contrário, corremos sérios riscos desta matéria prima, nos próximos anos, vir a desaparecer’’.O PSD reiterou, nesta visita, o seu compromisso de continuar a valorizar e apoiar os nossos produtores locais, de forma a incentivar à cultura destas matérias primas regionais e a valorizá-los economicamente, uma vez que são a fonte de rendimento de várias famílias madeirenses.