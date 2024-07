PSD quer garantir “melhores respostas” aos reclusos

A deputada social-democrata na Assembleia da República, Paula Margarido, defendeu, hoje, mais meios para o Estabelecimento Prisional do Funchal, de modo a “corresponder às necessidades dos reclusos, designadamente ao nível dos cuidados de Saúde, em áreas como a Saúde Oral ou a Psiquiatria”.

Numa visita ao referido estabelecimento, a deputada recordou as “dificuldades que existem em recrutar profissionais de Saúde para este Estabelecimento Prisional”, atendendo a que “os valores que lhes são apresentados para as consultas são valores abaixo da média e muito abaixo dos praticados no mercado”.

“Esta é uma fragilidade que temos de saber ultrapassar e o nosso objetivo é tentar construir pontes, quer a nível nacional quer regional, para encontrarmos as melhores respostas”, explicou, lembrando que “o financiamento deste Estabelecimento compete à República mas que as necessidades em causa poderão, eventualmente, ser supridas com a colaboração das entidades regionais, sendo fundamental agir e interceder de forma articulada”.

Paula Margarido, do ponto de vista da reinserção social, fez questão de sublinhar o facto deste estabelecimento “já ter sido reconhecido pelas suas boas práticas, designadamente ao nível das artes”, ainda que frise ser “essencial conhecer quais são os programas e as iniciativas que a Direção tem previstas para assegurar que esta continue a ser uma prioridade, a bem dos reclusos e do seu regresso à comunidade”.

“O Governo da República está confrontado com vários problemas que não foram solucionados pelo Governo socialista que esteve oito anos no poder e que não teve resposta em inúmeros dossiês, sendo este um deles”, rematou.