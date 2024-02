O PSD reúne-se esta tarde na sede da Rua dos Netos para discutir a crise política que se vive na Madeira, depois da queda do Governo Regional.

Mas mesmo antes da reunião, que tem início marcado para as 17h30, corria entre os social-democratas a possibilidade de haver o agendamento de um conjunto de reuniões dos órgãos do partido, com vista a encontrar uma solução estável a apresentar para o embate político que se avizinha.

Neste momento, ainda não foi comunicada que decisão Marcelo Rebelo de Sousa irá tomar assim que recuperar o poder de dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira, a 24 de março, mas são cada vez mais fortes os sinais de que haja a dissolução do parlamento e sejam convocadas eleições antecipadas.

O PSD está a preparar-se para os cenários possíveis e já circula a informação nas hostes social-democratas que poderia ser programado um Conselho Regional para o dia 22 de fevereiro, as diretas para dentro de sensivelmente um mês depois e um congresso extraordinário para meados de abril.

O PSD prepara-se para o futuro, mas a solução poderá voltar a ser Miguel Albuquerque. Esta manhã, à chegada à Quinta Vigia, em declarações à RTP-M, o presidente demissionário remeteu para a reunião desta tarde a clarificação.

“Essa é uma questão que vai ser discutida na Comissão Política [do PSD] de hoje”, referiu, sem, contudo, adiantar mais.