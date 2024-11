A intervenção do PSD na sessão solene comemorativa do 25 de novembro de 1975 foi feita pelo deputado Bruno Macedo, que enalteceu os valores conquistados nesta data e no 25 de abril, para olhar para os dias de instabilidade política que vive a Madeira. “Não deixa de ser peculiar que, quase 50 anos depois, a Madeira atravesse um período histórico singular”, com partidos a seguirem “políticas alimentadas por trincheiras”. Questionou pelas ideologias, pelo sentido de Estado, quando “o que temos é guerrilha e ofertas armadilhadas”.

“O que é feito da palavra? Do compromisso?”, questionou ainda o social-democrata. Bruno Macedo criticou o Chega por ter causado nova instabilidade na Região, mas sem deixar de apontar o dedo também ao PS, que ambiciona chegar ao poder sem, contudo, ter condições para tal. Apontou alguns exemplos do que a queda do governo pode trazer a nível social e económico.