Acaba de ser entregue a lista de candidatos do PSD às Eleições Regionais de 2024. À porta do Tribunal Judicial do Funchal, Miguel Albuquerque fez questão de sublinhar que a lista do PSD é composta por membros de todos os concelhos, bem como da JSD e o presidente da AMRAM. O partido vai apostar numa “campanha pela positiva”, apresentando “aquilo que tem sido realizado e a necessidade de continuar a desenvolver integralmente a Madeira em todos os sectores”.

Como prioridades o partido aponta a manutenção do crescimento económico, manter a empregabilidade, aposta no reforço de apoio social, continuar a construir habitação e continuar a construir o novo hospital.

O partido mantém-se aberto ao diálogo com todas as forças políticas, caso não obtenha maioria absoluta. “Eu não ponho linhas vermelhas para nenhum partido”, reforçou Miguel Albuquerque.

“Tenho a consciência tranquila”

A propósito da manchete de hoje do Correio da Manhã, Miguel Albuquerque, à margem da entrega da lista do PSD, reiterou que “essas notícias não têm qualquer fundamento”. “Se isto continuar assim daqui a uns anos ninguém assume cargos políticos porque isto torna-se muito difícil, sobretudo quando as notícias muitas vezes são colocadas pela oposição e têm implicações com os familiares que sofrem um bocado com isso”, expressou, frisando, no entanto, que tem “a consciência tranquila”. “Nunca me intimidei com essas notícias”, disse.