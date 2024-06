PSD-M garante “disponibilidade de diálogo com todos os partidos”

O PSD garantiu, em conferência de imprensa, que “tem disponibilidade de diálogo com todos os partidos” para viabilizar o Programa de Governo e o Orçamento aprovados até julho de forma a “devolver a estabilidade à Região”.

Leia a nota de imprensa do Grupo Parlamentar do PSD Madeira:

“O porta-voz desta iniciativa, Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD/M, reafirmou que mantém a mesma responsabilidade desde a noite eleitoral, “da qual o resultado leva a que os partidos tenham de entrar em negociação para que haja estabilidade, primeiro, parlamentar, e, depois, a nível governativo”.

O social-democrata recordou que foram os madeirenses que decidiram, a 26 de maio, que era necessário que os partidos entrassem em diálogo e convergissem posições. “Cabe ao PSD a responsabilidade em liderar o processo, enquanto maior partido da noite eleitoral, [e continuar com] esta disponibilidade de diálogo. (...) Queremos recordar que esta solução de estabilidade [será encontrada] em nome dos madeirenses.”

Segundo o mesmo, a grande vítima desta incerteza e desta instabilidade será sempre a Região e a população. “O PSD quer encontrar uma solução, assim como reafirmar a disponibilidade em ter um Programa [de Governo] aprovado e um Orçamento [Regional] até Julho, o que é muito importante, porque diz respeito à vida das pessoas.”

Para que haja esta convergência de ideias e que o Programa de Governo, e respetivo Orçamento, sejam aprovados, o PSD anunciou que estes documentos serão adaptados, de forma a abranger medidas propostas pelos restantes partidos. “Nós estamos com essa disponibilidade de incorporar medidas de outros partidos no nosso programa, porque é assim a democracia.”

Jaime Filipe Ramos avançou com o anúncio de algumas medidas que estarão patentes no Programa de Governo, como “a redução fiscal ao chegar até ao 8º escalão em matéria de IRS, a redução do IVA, mas também a questão de avançarmos em relação à matéria do transporte marítimo de passageiros e mercadorias para Lisboa, no ferry”. Para além destas medidas, o porta-voz mencionou ainda outras, como a questão da negociação das listas de espera e a atribuição de subsídios de insularidade aos trabalhadores da função pública. Contudo, recordou que, para que tais medidas sejam colocadas em prática, “é preciso ter um Programa e um Orçamento [aprovado]’.

O Líder Parlamentar concluiu a conferência de imprensa sensibilizando e reforçando a importância da estabilidade da Região para a vida da população, apelando aos restantes partidos para que também “sintam esta mesma responsabilidade e, por isso, tenham essa disponibilidade de diálogo”.”