Na declaração política antes da ordem do dia, no regresso dos deputados ao hemiciclo madeirense, a social democrata Rubina Leal justificou a proposta do PSD para a revisão da lei eleitoral da Madeira. Rubina Leal sublinhou que esta é uma matéria que “requer diálogo e maturidade política”, não adiantando de nada discussões negativas partidárias.

A parlamentar sustentou que a revisão da lei eleitoral visa um novo instrumento ao serviço da população madeirense, para diminuir os níveis de abstenção e aproximar eleitos e eleitores.

Sublinhou que o documento proposto resulta da auscultação de diversas franjas da população e foram definidos eixos que visam garantir a representação de todos os concelhos e da diáspora.