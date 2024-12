O PS diz que os madeirenses reconhecem valor a Cafôfo e que, por isso, o líder regional enviou convites a todos os partidos, à exceção do PSD, CDS-PP, Chega, para conversarem no sentido de criarem pontes governativas.

Afirmou Marta Freitas, porta-voz desta conferência, que Cafôfo é o líder certo para gerir os destinos da Madeira, já de olho em eleições antecipadas e anunciou que o partido está disponível para dialogar. “Verificámos um PSD que mergulhou a Madeira numa crise política”, observou Marta Freitas, sustentando que metade dos elementos que compõem o elenco governativo são arguidos em processos judiciais e que isso parece “grave” e justificativo para chumbar o Orçamento Regional para 2025, conforme o PS consumou na 2.ª feira.

“Isto tem de acabar. Vamilhá, Madeira!”

Questionada acerca de cartazes do PS, que mostram Albuquerque no areal do Porto Santo, sob o mote “Isto tem de acabar. Vamilhá, Madeira!”, a deputada considerou que “é uma nota do nosso desacordo na forma e na postura que tem tido Miguel Albuquerque naquelas que são as prioridades da nossa Região”, pelo que, nesse sentido, não denota agressividade quando questionada sobre a mudança dos socialistas na forma de comunicar, um pouco diferente daquela que o PS tem habituado os madeirenses.

“Às vezes, temos de dar uma nota de alerta para aquela que tem sido uma postura inacreditável, inadequada, de que tem sido este Governo aqui na Região. E essa é uma chamada de atenção para uma postura que não podemos, de forma alguma, aceitar”, asseverou.

Instada a se pronunciar sobre se a tentativa de agregar todos os partidos significaria que os socialistas, sozinhos, não conseguem alcançar o resultado que há tanto pretendem, a socialista desvalorizou, afirmando que não é a primeira vez que o PS propõe este diálogo.

Por último, quanto à reunião com os partidos, o PS reafirma o carácter de urgência, com a intenção de que a mesma possa ocorrer ainda esta semana, na expetativa que os partidos convidadas aderiam ao pedido.