No Período Antes da Ordem do Dia, Victor Freitas, PS, começou por elencar os acontecimentos políticos desde o início do ano na Madeira, designadamente quando o Representante da República negou ao PS e JPP a possibilidade de formar governo, fruto dos resultados eleitorais.

Recordou a aprovação do programa, falando em acordo entre os partidos, pelo que o PS entende que o programa de governo se reflete nos diferentes orçamentos.

”Não esqueçam que a grande queixa do PSD foi não ter o orçamento aprovado e esta semana numa conferência de líderes o PS entendeu retirar essa desculpa que o PSD gosta de colocar sobre as outras forças políticas”, elaborou o socialista que afirma que a posição que tomaram foi para que o PSD e madeirenses tivessem esse orçamento e não “houvesse capital de queixa”.